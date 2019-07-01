2019-07-01T12:32:22+03:00
Происшествия

В Сочи арестован водитель иномарки, который насмерть сбил на остановке трех человек

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи продолжается расследование уголовного дела по факту аварии на трассе Джубга–Сочи. Водитель автомобиля «Митцубиси» обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

Напомним, 19 июня около 16:30 35-летний местный житель ехал на «Мицубиси» по дороге Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревском водитель иномарки столкнулся с «Нивой», в результате отечественный автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта «Санаторий Одиссея» и попал на пешеходов.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое детей были госпитализированы в больницу. Один из мальчиков через время скончался в лечебном учреждении, а второй ребенок от полученных травм умер уже 29 июня. 35-летняя женщина была выписана, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Водитель «Митцубиси» находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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