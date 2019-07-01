В Сочи арестован водитель иномарки, который насмерть сбил на остановке трех человек
Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи продолжается расследование уголовного дела по факту аварии на трассе Джубга–Сочи. Водитель автомобиля «Митцубиси» обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).
Напомним, 19 июня около 16:30 35-летний местный житель ехал на «Мицубиси» по дороге Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревском водитель иномарки столкнулся с «Нивой», в результате отечественный автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта «Санаторий Одиссея» и попал на пешеходов.
- В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое детей были госпитализированы в больницу. Один из мальчиков через время скончался в лечебном учреждении, а второй ребенок от полученных травм умер уже 29 июня. 35-летняя женщина была выписана, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
Водитель «Митцубиси» находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU