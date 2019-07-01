2019-07-01T13:16:33+03:00
Происшествия

В Крымске спасатели освободили троих детей из запертого дома

Виновников инцидента стал ветер, который захлопнул входную дверь
Александра ПОДУШКО
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В Крымске спасатели освободили троих детей из запертого домаВ Крымске спасатели освободили троих детей из запертого домаФото: Архив "КП"
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ЧП произошло 28 июня в Крымске. Многодетная мать вышла из частного дома во двор развесить белье. Вдруг подул сильный ветер, и входная дверь захлопнулась.

В закрытом помещении остались дети от 3 до 7 лет. Женщина вызвала спасателей. На место ЧП прибыли сотрудники Крымского отряда «Кубань-СПАС».

- Они при помощи слесарного инструмента разобрали замок, хозяйка смогла войти в дом, где ее ждали дети. Ребята совсем не испугались, они с радостью встретили спасателей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Напомним, в Сочи 28 июня помощь понадобилась 63-летней туристке из Нижнего Тагила. Женщина в составе туристической группы из 12 человек спускалась с горы Фишт в село Бабук-Аул. В районе поляны Холодный Родник путешественница получила травму ноги и не смогла двигаться дальше. Ей вызвали спасателей. Они оказали пострадавшей первую помощь и на носилках по горным тропам транспортировали к служебному автомобилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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