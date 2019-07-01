В Анапе спасли еще одного львенка от фотографов-живодеров
В минувшие выходные в Анапе специально созданная межведомственная рабочая группа изъяла уже второго африканского львенка.
- Фотографы предлагали туристам сделать кадр с маленьким «царем зверей» на Пионерском проспекте в районе аквапарка. Сотрудники управления торговли и полиции, при содействии Анапской межрайонной прокуратуры изъяла животное и передала его в зоопарк. Там ему будут обеспечены все необходимые условия, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
На гражданина, оказывавшего незаконные фотоуслуги, составлен материал за жестокое обращение с животными и передан в суд.
- Мы будем продолжать эту работу ежедневно и методично. Во время курортного сезона у нас традиционно действуют группы по борьбе с несанкционированной торговлей, фальсифицированным алкоголем. Теперь добавилось еще одно направление, и мы не будем снижать темп этой работы, - прокомментировал глава Анапы Юрий Поляков.
Напомним, в Анапе у пляжных фотографов забрали львенка и двух попугаев. Зверей на время разбирательства передали в местный зоопарк.
ИСТОЧНИК KP.RU