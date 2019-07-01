2019-07-01T13:35:41+03:00
Общество

Для краснодарцев в День семьи, любви и верности проведут историческую экскурсию

Участники посетят два главных храма города
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Для краснодарцев в День семьи, любви и верности проведут историческую экскурсию. Акция пройдет в краевой столице 8 июля.

- Экскурсоводы расскажут местным жителям и гостям города легенду о жизни Петра и Февронии, познакомят с традициями, которые связаны с этим праздником. Формирование групп будет проходить по предварительной записи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Желающие посетят два главных храма города: войсковой Собор Святого Благоверного князя Александра Невского и Свято-Екатерининский кафедральный собор. Мероприятие начнется в 10:00 у Собора Святого Александра Невского.

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефону 8(861) 218-97-77 или на сайте tourism.krd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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