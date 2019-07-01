2019-07-01T13:52:15+03:00
Общество

В краевой акции «Здоровая Кубань!» приняли участие более 14,5 тысяч подростков

Мероприятие проходит с 2013 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Акция «Здоровая Кубань!» прошла во всех районах региона в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Мероприятие проводится с 2013 года. В этот раз ее участниками стали более 14,5 тысяч подростков, из которых около 4 тысяч состоит на профилактическом учете, а также свыше 7 тысяч родителей. Специалисты соцзащиты организовали обширную информационную кампанию. Школьникам и их родителям рассказали о вреде курения, употребления наркотиков и алкоголя, о здоровом образе жизни.

- Также прошли спортивные конкурсы, викторины, диспуты, лекции, тренировки под открытым небом, велопробеги, встречи детей и взрослых с врачами-наркологами. Для акции специалисты комплексных центров разработали 289 памяток, буклетов и листовок. Они распространили более 27 тысяч информационных материалов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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