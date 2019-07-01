В Краснодаре на посту умер 40-летний полицейский

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-01T15:03:07+03:00

Ему стало плохо, когда он пришел на работу

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Трагедия случилась в понедельник, 1 июля. На контрольно-пропускном пункте в Краснодаре полицейскому стало плохо. Он пожаловался на сильную боль, как только заступил на пост.

Вызвал скорую другой постовой, который проходил мимо. Он увидел, что его коллега хрипел и задыхался. Приехавшие на место медики спасти мужчину уже не смогли и констатировали смерть сотрудника правоохранительных органов.

Известно, что погибший - сотрудник отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Ему было 40 лет. Ранее он жаловался на плохое самочувствие.

- По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в краевом главке.

Причина смерти мужчины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU