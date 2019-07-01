В Краснодаре 4 июля доставят главную икону храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-01T15:44:41+03:00

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В четверг, 4 июля, в кубанскую столицу доставят главную икону храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный». Образ и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства будут доступны прихожанам в Свято-Екатерининском Кафедральном Соборе.

У прибывшей реликвии священнослужители проведут торжественный молебен.

- Иконе смогут поклониться не только военнослужащие, но и все православные верующие, проживающие в городе и близлежащих районах, - сказали «КП» - Кубань» в Минобороны России.

Фото: Министерства обороны России.

Такая возможность у верующих есть до 16 июля. Двери храма будут открыты ежедневно с раннего утра и до вечера. Затем икону перевезут в Адлер.

Напомним, икона «Спас Нерукотворный» начала свой путь в Севастополе, «на земле Херсонеса», где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

СПРАВКА «КП»

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

Образ Спасителя помещен в бронзовый складень и имеет вес около 100 килограммов.

Сопровождает икону ковчег, в котором находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.

ИСТОЧНИК KP.RU