2019-07-01T16:35:53+03:00
Происшествия

Россельхознадзор Кубани разыскивает предпринимателя, выбросившего ощипанных кур

По одной из версий, у частника сломалось холодильное оборудование [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Кладбище с несколькими сотнями тушек убитых кур обнаружил житель Ашеронска на одной из проселочных дорог.

Мужчина съехал с трассы в районе станиц Лесогорской и Линейной и заметил «братскую куриную могилу». Горы сваленных на землю общипанных туш, по всей видимости, пролежали несколько дней, потому что, по словам очевидца, от мяса исходит тухлый запах.

- Машину курей просто сгрузили и все, - сказал автор видео. - Запах уже не очень приятный.

Кладбище убитых кур под Апшеронском Видео: instagram.com/ilchenko2233.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудники регионального Россельхознадзора вместе с работниками районного ветуправления выехали на место.

- Туши будут уничтожены, курей сожгут. После этого место, где они лежали, обработают дезинфицирующим раствором. Также специалисты проверят, было ли заражено мясо, обнаруженное местным жителей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

По предварительной версии, у одного из местных предпринимателей сломалось холодильное оборудование, мясо, которое готовили для реализации, пропало и таким образом он решил избавиться от кур.

- Личность предпринимателя неизвестна. Сейчас он разыскивается, - добавляют в Россельхознадзоре края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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