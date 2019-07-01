Россельхознадзор Кубани разыскивает предпринимателя, выбросившего ощипанных кур

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-01T16:35:53+03:00

По одной из версий, у частника сломалось холодильное оборудование [видео]

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Кладбище с несколькими сотнями тушек убитых кур обнаружил житель Ашеронска на одной из проселочных дорог.

Мужчина съехал с трассы в районе станиц Лесогорской и Линейной и заметил «братскую куриную могилу». Горы сваленных на землю общипанных туш, по всей видимости, пролежали несколько дней, потому что, по словам очевидца, от мяса исходит тухлый запах.

- Машину курей просто сгрузили и все, - сказал автор видео. - Запах уже не очень приятный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717754" frameborder="0"></iframe> Кладбище убитых кур под Апшеронском Видео: instagram.com/ilchenko2233.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудники регионального Россельхознадзора вместе с работниками районного ветуправления выехали на место.

- Туши будут уничтожены, курей сожгут. После этого место, где они лежали, обработают дезинфицирующим раствором. Также специалисты проверят, было ли заражено мясо, обнаруженное местным жителей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

По предварительной версии, у одного из местных предпринимателей сломалось холодильное оборудование, мясо, которое готовили для реализации, пропало и таким образом он решил избавиться от кур.

- Личность предпринимателя неизвестна. Сейчас он разыскивается, - добавляют в Россельхознадзоре края.

ИСТОЧНИК KP.RU