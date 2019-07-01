Россельхознадзор Кубани разыскивает предпринимателя, выбросившего ощипанных кур
Кладбище с несколькими сотнями тушек убитых кур обнаружил житель Ашеронска на одной из проселочных дорог.
Мужчина съехал с трассы в районе станиц Лесогорской и Линейной и заметил «братскую куриную могилу». Горы сваленных на землю общипанных туш, по всей видимости, пролежали несколько дней, потому что, по словам очевидца, от мяса исходит тухлый запах.
- Машину курей просто сгрузили и все, - сказал автор видео. - Запах уже не очень приятный.
Кладбище убитых кур под Апшеронском Видео: instagram.com/ilchenko2233.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудники регионального Россельхознадзора вместе с работниками районного ветуправления выехали на место.
- Туши будут уничтожены, курей сожгут. После этого место, где они лежали, обработают дезинфицирующим раствором. Также специалисты проверят, было ли заражено мясо, обнаруженное местным жителей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
По предварительной версии, у одного из местных предпринимателей сломалось холодильное оборудование, мясо, которое готовили для реализации, пропало и таким образом он решил избавиться от кур.
- Личность предпринимателя неизвестна. Сейчас он разыскивается, - добавляют в Россельхознадзоре края.
ИСТОЧНИК KP.RU