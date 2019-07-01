2019-07-01T16:48:23+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе мужчина поймал незнакомца, сорвавшего с женщины золотые цепочки

Испугавшись, злоумышленник дал деру
Мирослава ЧЕРНАЯ
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К счастью, женщина не пострадала.К счастью, женщина не пострадала.
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Инцидент случился в Горячем Ключе. Мимо здания администрация города проходила 67-летняя Наталья. В какой-то момент к ней подбежал незнакомец. Он схватился за золотые цепочки на шее у женщины и резким движением сорвал их.

Но убежать с драгоценностями не успел. Его остановил прохожий мужчина, который успел выдернуть из рук цепочки. Сам злоумышленник испугался и дал деру.

- Ущерба нет, так как противоправные действия были пресечены посторонним мужчиной. Две золотые цепочки остались у владелицы. Сама женщина не пострадала, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Известно, что напал на пенсионерку мужчина кавказской внешности. Сейчас его разыскивают.

Несмотря на то, что золотые цепочки незнакомцу украсть не удалось, уголовное дело полицейские все-таки возбудили, причем сразу по двумя статьям ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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