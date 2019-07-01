В Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море
В Сочи на пляже санатория «Актер» пропал мальчик, который плавал на доске с веслом. Его отец сообщил спасателям, когда ребенок исчез из зоны видимости. К счастью, эта история закончилась благополучно.
- Спасатели Центрального ПСП вышли в море на катере и обнаружили мальчика, которого течением отнесло в район санатория «Правда». Ребенка подняли на борт и доставили на берег, где и передали родителям, - сообщают в пресс-службе ЮРПСО.
В ведомстве уточнили, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.
В Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море.
ИСТОЧНИК KP.RU
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