2019-07-01T17:02:13+03:00
Происшествия

В Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море

Спасатели нашли мальчика, он здоров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Ребенка унесло течениемРебенка унесло течением
Изменить размер текста:

В Сочи на пляже санатория «Актер» пропал мальчик, который плавал на доске с веслом. Его отец сообщил спасателям, когда ребенок исчез из зоны видимости. К счастью, эта история закончилась благополучно.

- Спасатели Центрального ПСП вышли в море на катере и обнаружили мальчика, которого течением отнесло в район санатория «Правда». Ребенка подняли на борт и доставили на берег, где и передали родителям, - сообщают в пресс-службе ЮРПСО.

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.

В Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Славянском районе мужчина продал взятый в аренду бульдозер
Матеуш Понитка и Мустафа Фалль покинули «Локомотив-Кубань»
В Горячем Ключе мужчина поймал незнакомца, сорвавшего с женщины золотые цепочки
Россельхознадзор Кубани разыскивает предпринимателя, выбросившего ощипанных кур
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
В Краснодаре 4 июля доставят главную икону храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»
В Краснодаре на посту умер 40-летний полицейский
В краевой акции «Здоровая Кубань!» приняли участие более 14,5 тысяч подростков
Для краснодарцев в День семьи, любви и верности проведут историческую экскурсию
В Анапе спасли еще одного львенка от фотографов-живодеров
В Крымске спасатели освободили троих детей из запертого дома
В Сочи арестован водитель иномарки, который насмерть сбил на остановке трех человек