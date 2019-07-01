СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-01T17:02:13+03:00

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В Сочи на пляже санатория «Актер» пропал мальчик, который плавал на доске с веслом. Его отец сообщил спасателям, когда ребенок исчез из зоны видимости. К счастью, эта история закончилась благополучно.

- Спасатели Центрального ПСП вышли в море на катере и обнаружили мальчика, которого течением отнесло в район санатория «Правда». Ребенка подняли на борт и доставили на берег, где и передали родителям, - сообщают в пресс-службе ЮРПСО.

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717773" frameborder="0"></iframe> В Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море.

ИСТОЧНИК KP.RU