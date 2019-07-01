Матеуш Понитка и Мустафа Фалль покинули «Локомотив-Кубань»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-01T17:53:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Вслед за Дмитрием Хвостовым «Локомотив-Кубань» покинули польский форвард Матеуш Понитка и французский центровой Мустафа Фалль. Клуб поблагодарил игроков за проведенный сезон и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

- В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Матеуш Понитка провел 29 матчей, где набирал в среднем 9,4 очка, раздавал 2,0 передачи и делал 4,7 подбора за 24 минуты и 25 секунд.В 18 играх Еврокубка форвард проводил на площадке по 25 минут и приносил команде 9,6 очка, 1,7 передачи и 4,8 подбора, - сообщают в «Локо».

Мустафа Фалль Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Мустафа Фалль в Единой лиге выходил на площадку в 18 играх и в среднем набирал по 7,9 очков и 4,6 подбора. В Еврокубке Мус принял участие в 10 матчах, где приносил команде по 5,6 очков и 2,9 подбора.

Ранее стало известно, что Владимир Ивлев продлил контракт с «Локо».

ИСТОЧНИК KP.RU