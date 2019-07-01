2019-07-01T19:00:08+03:00
Происшествия

В Славянском районе мужчина продал взятый в аренду бульдозер

Но, когда замучила совесть, признался полиции
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Технику он продал за 225 тысяч рублей.Технику он продал за 225 тысяч рублей.
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Предприимчивый краснодарец хотел наживиться, продав чужой тягач. Казалось, продумал преступление до мелочей. Но не тут-то было - замучила совесть.

Произошло все 10 июня 2019 года в Славянском районе. 42-летний Андрей взял в аренду бульдозер марки Т-170. Сев за руль тяжелой техники, он вернулся домой и продал его. Покупатель нашелся быстро - за тягач мужчина выручил 225 тысяч рублей. Как удалось узнать «КП» - Кубань», их он потратил на собственные нужды.

Но не прошло и двух недель как Андрей стал испытывать угрызения совести. В итоге он решил во всем признаться полиции.

- В ОМВД по Славянском району поступил протокол явки с повинной от 42-летнего мужчины. Он написал чистосердечное признание. Сейчас проводится проверка, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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