На Кубани работает 69 «фермерских двориков»

СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-02T07:20:43+03:00

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Еще год назад «фермерские дворики» работали только в Краснодаре, Новороссийске и Динском районе. Сегодня их уже 69 в 24 муниципалитетах.

- Концепцию «таких торговых точек разработал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Она направлена на то, чтобы облагородить и благоустроить уличную торговлю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже появился так называемый «фермерский прилавок», предлагающий мясную, молочную, кондитерскую продукцию из Лабинского, Новокубанского и других районов края. Точка открыта в гипермаркете «Магнит».

Также планируется размещать на парковках сетевых магазинов «фермерские автолавки». Это специализированные автомобили с холодильным оборудованием. Первые автолавки планируется запустить в Краснодаре в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU