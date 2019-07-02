2019-07-02T07:40:42+03:00
Общество

Попугая, ящерицу, двух макак и енота изъяли в Геленджике у фотографов-живодеров

Их отправили на реабилитацию в контактный зоопарк Архипо-Осиповки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация ГеленджикаФото: администрация Геленджика
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По Геленджиком полиция изъяла сразу несколько животных из рук фотографов-живодеров. Попугая, ящерицу, двух макак и енота отправили на реабилитацию в контактный зоопарк Архипо-Осиповки.

Также сотрудники ветеринарного управления города проверили состояние здоровья животных и оказали им необходимую помощь.

- У попугая Ара удовлетворительное состоянии, сейчас он чувствует себя хорошо, также и у ящерицы. Одна из макак очень беспокойна и проявляет агрессию, другая – не слазит с рук сотрудников, всячески просит любви и защиты, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика

Маленький енот оказался в самом тяжелом состоянии. Ему потребовалась экстренная помощь и даже курс капельниц

Всем животным обеспечено трехразовое питание и тщательный уход.

Напомним, в Анапе спасли еще одного львенка от фотографов-живодеров. Его передали в местный зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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