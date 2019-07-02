2019-07-02T08:36:39+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 2 июля 2019: В Новороссийске холодно купаться

Самого высокого значения температура воды достигла в Джубге
Александра ПОДУШКО
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Самого высокого значения температура воды достигла в ДжубгеСамого высокого значения температура воды достигла в ДжубгеФото: Евгения ГУСЕВА
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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 2 июля.

2 июля температура воды в Туапсе и Сочи составляет +26,1 градусов, а в Джубге на 0,3 градуса теплее. В Геленджике термометры показывают отметку в 24,9 градусов. А в Новороссийске и Анапе заплывы очень освежают - там вода 23,9 и 24 градуса соответственно.

Во вторник на пляжах Азовского побережья в Темрюке водичка поднялась до отметки 25,1 градусов, Приморско-Ахтарске и Ейске море стало холоднее – 23,5 градусов тепла.

На Азовском побережье днем воздух прогреется до +33, на Черноморском побережье до +30. Осадков сегодня не ожидается. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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