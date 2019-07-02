На должность заместителя главы Адлерского района назначен Дмитрий Трифонов

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-02T09:01:19+03:00

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- Заместителем главы районной администрации стал Дмитрий Трифонов. Он будет заниматься вопросами земельно-имущественных отношений, архитектуры, благоустройства, гражданской обороны и защиты населения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Трифонов закончил Иркутский государственный технический университет в 2006 году, ему была присвоена квалификация экономист-менеджер. Его управленческий стаж более 11 лет. Работал руководителем в различных строительных организациях в Иркутской области, в Москве и Сочи.

Весной он подал документы на открытый конкурс «Муниципальный резерв: Путь к успеху!». По результатам нескольких этапов главой города Сочи Анатолием Пахомовым был утвержден состав резерва управленческих кадров администрации курорта. В документе указаны потенциальные руководители, которые смогут в дальнейшем занять должности глав различных управлений, всего здесь значится 68 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU