В Крымске местный житель убил знакомого ударом ножа в сердце

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-02T09:22:49+03:00

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В Крымском районе 38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 45-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Днем 21 июня домой к задержанному пришли четверо его знакомых. Они стали выпивать горячительные напитки. Во время застолья мужчина поругался со своим 45-летним гостем.

- Во время ссоры хозяин дома нанес оппоненту 1 удар ножом в область сердца. Мужчина умер на месте от причиненного колото-резанного ранения. После обвиняемый сам вызвал скорую и сотрудников полиции. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз. Устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU