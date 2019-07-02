В Крымске местный житель убил знакомого ударом ножа в сердце
В Крымском районе 38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 45-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).
Днем 21 июня домой к задержанному пришли четверо его знакомых. Они стали выпивать горячительные напитки. Во время застолья мужчина поругался со своим 45-летним гостем.
- Во время ссоры хозяин дома нанес оппоненту 1 удар ножом в область сердца. Мужчина умер на месте от причиненного колото-резанного ранения. После обвиняемый сам вызвал скорую и сотрудников полиции. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обвиняемый находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз. Устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU