В Белоглинском районе мужчина выращивал коноплю

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-02T10:03:47+03:00

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В Белоглинском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

Сотрудники полиции получили информацию о том, что местный житель незаконно выращивает наркосодержащие растения. В ходе осмотра участка лесополосы, расположенной возле жилища мужчины, нашли 27 кустов конопли. Экспертиза подтвердила, что растения являются наркосодержащими.

- В отделе полиции злоумышленник рассказал, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить из нее наркотик для себя. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до двух лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU