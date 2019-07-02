В Краснодаре заменят больше километра самой старой теплоцентрали

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-02T10:15:18+03:00

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В столице Кубани заменят 1,1 километр тепломагистрали «Краснодарская ТЭЦ – Центр города – КРЭС-1». По ней десятки тысяч жителей Краснодара получают отопление и горячую воду.

В 2018 году поменяли почти в 3 раза меньше – 400 метров. Вся протяженность магистрали – 8,5 километров. При реконструкции старые трубы заменят на новые. Это позволит улучшить качество теплоснабжения местных жителей.

Участок магистрали проходит в районе плотной застройки по улице Бургасской и КИМ. Специалисты на этом участке перекладывают трубы с увеличением диаметра с 800 на 900 миллиметров.

- Уже вскрыли и подняли лотки, проходящие под тротуарами. Также переукладку выполнили под дорогой на пересечении Бургасской и Айвазовского. Всего на участке работы выполнены более чем на 50 процентов. Ремонт всего участка планируется закончить к 12 июля. После этого коммуникации закроют бетонными конструкциями. Восстановят зеленые зоны и тротуары, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU