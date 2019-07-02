В Новороссийске оштрафовали 30 работников администрации
Прокуратура Новороссийска проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации города.
- Ведомство выявило многочисленные нарушения требований федерального законодательства. Чиновники не соблюдали сроки регистрации и рассмотрения обращений граждан, не отправляли ответы на них, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В отношении заместителей главы города, лиц, исполняющих их обязанности возбуждены 29 дел об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, установленного законодательством Российской Федерации). Чиновники привлечены к ответственности в виде административных штрафов в размере 5 тысяч рублей.
Также 7 работников мэрии привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU