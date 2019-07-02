СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-02T10:41:55+03:00

В первой десятке комплекс «Знание» в Сочи и корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг» в Анапе

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Здравницы Кубани вошли в ТОП-100 российского рейтинга инвестпривлекательности. Возглавил список сочинский санаторий «Заполярье».

В первой десятке комплекс «Знание» в городе-курорте и центр оздоровления «СИБУР-Юг» в Анапе. Также в топ вошли 13 санаториев Краснодарского края, расположенных в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Рейтинг формирует Ассоциация оздоровительного туризма России.

– Наш регион располагает богатыми бальнеологическим ресурсами, имеет обширную санаторно-курортную базу. Сегодня работают порядка 180 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц, оказывающих санаторно-курортные услуги по более 500 уникальным программам, – рассказала министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

- Сейчас в санаторно-курортном и туристском комплексе региона в активной стадии реализации находится 17 соглашений в инвестиционной сфере на сумму более 17 миллиардов рублей. Это новые парки развлечений, яхт-клубы и многое другое, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU