2019-07-02T10:41:55+03:00
Общество

Здравницы Кубани вошли в ТОП-100 российского рейтинга инвестпривлекательности

В первой десятке комплекс «Знание» в Сочи и корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг» в Анапе
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Здравницы Кубани вошли в ТОП-100 российского рейтинга инвестпривлекательности. Возглавил список сочинский санаторий «Заполярье».

В первой десятке комплекс «Знание» в городе-курорте и центр оздоровления «СИБУР-Юг» в Анапе. Также в топ вошли 13 санаториев Краснодарского края, расположенных в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Рейтинг формирует Ассоциация оздоровительного туризма России.

– Наш регион располагает богатыми бальнеологическим ресурсами, имеет обширную санаторно-курортную базу. Сегодня работают порядка 180 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц, оказывающих санаторно-курортные услуги по более 500 уникальным программам, – рассказала министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

- Сейчас в санаторно-курортном и туристском комплексе региона в активной стадии реализации находится 17 соглашений в инвестиционной сфере на сумму более 17 миллиардов рублей. Это новые парки развлечений, яхт-клубы и многое другое, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре спортивная школа бокса № 9 получила статус учреждения олимпийского резерва
На Кубани назначили и.о. руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
В Анапе парапланерист не справился с ветром и упал в море
В Новороссийске оштрафовали 30 работников администрации
В Краснодаре заменят больше километра самой старой теплоцентрали
В Белоглинском районе мужчина выращивал коноплю
В Краснодаре в больнице скорой медпомощи отремонтировали и расширили операционный блок
В Крымске местный житель убил знакомого ударом ножа в сердце
На должность заместителя главы Адлерского района назначен Дмитрий Трифонов
Температура воды в Черном море 2 июля 2019: В Новороссийске холодно купаться
В этом году в Краснодарском крае модернизируют 45 котельных
Попугая, ящерицу, двух макак и енота изъяли в Геленджике у фотографов-живодеров
На Кубани открыли 69 «фермерских двориков»
В Славянском районе мужчина продал взятый в аренду бульдозер
Матеуш Понитка и Мустафа Фалль покинули «Локомотив-Кубань»
В Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море
В Горячем Ключе мужчина поймал незнакомца, сорвавшего с женщины золотые цепочки
Россельхознадзор Кубани разыскивает предпринимателя, выбросившего ощипанных кур
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
В Краснодаре 4 июля доставят главную икону храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»
В Краснодаре на посту умер 40-летний полицейский
В краевой акции «Здоровая Кубань!» приняли участие более 14,5 тысяч подростков
Для краснодарцев в День семьи, любви и верности проведут историческую экскурсию
В Анапе спасли еще одного львенка от фотографов-живодеров
В Крымске спасатели освободили троих детей из запертого дома
В Сочи арестован водитель иномарки, который насмерть сбил на остановке трех человек