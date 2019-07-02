СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-02T11:15:48+03:00

В Анапе парапланерист не справился с ветром и упал в море Фото: Александр ОРЛОВ

Мужчину вытащили из воды курортники, которые были неподалеку от места ЧП

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В Анапе 1 июля днем «сбитый летчик» упал в Черное море. Информация об инциденте появилась в соцсетях.

60-летний мужчина парил на параплане в районе пансионата «Высокий берег», но не справился с достаточно сильным ветром, порывы которого достигали 15 метров в секунду.

Пилот попытался сесть на берег под склоном и уходил в море, чтобы сбросить высоту для посадки, но не рассчитал. Мужчина сел на воду в 30 метрах от берега. Минут пять парапланерист сражался с морской пучиной сам. А после на помощь к нему приплыли отдыхающие.

Напомним, из-за шторма, низкой температурой воды и сильного донного течения купание на всех пляжах Анапы запрещено. Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье.

А еще недавно в Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море. Но закончилось все хорошо. Спасатели нашли мальчика, он здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU