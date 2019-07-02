2019-07-02T11:29:50+03:00
Общество

На Кубани назначили и.о. руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

Им стал Виталий Воронов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Юрий Волков, который возглавлял ведомство с осени 2017 года, покинул пост в связи с переходом на другую работу. Как отметил, заместитель губернатора Василий Швец, за время работы на своем посту он внес весомый вклад в развитие экономики края.

Были проведены десятки бизнес-миссий и сотни переговоров с российскими и иностранными инвесторами, которые вложили в экономику Кубани более триллиона рублей, открыли десятки новых больших и малых предприятий, которые дали краю тысячи новых рабочих мест.

- Поэтому временно на должность исполняющего обязанности руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначили Виталия Воронова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на должность заместителя главы Адлерского района назначен Дмитрий Трифонов. Он будет курировать вопросы земельно-имущественных отношений, архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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