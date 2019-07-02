2019-07-02T11:49:18+03:00
Спорт

В Краснодаре спортивная школа бокса № 9 получила статус учреждения олимпийского резерва

Здесь будут заниматься 600 ребят
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Уже с января 2020 года в учебном заведении планируют открыть группы высшего спортивного мастерства на отделение бокса и кикбоксинга. Также увеличить число воспитанников на 100 человек, после этого здесь будут заниматься 600 ребят.

- Школа открылась всего полтора года назад. Здесь на тот момент было всего 39 воспитанников. За это время число спортсменов выросло до 500 человек. Ребята, которые здесь занимаются, участвуют и побеждают в соревнованиях различного уровня. Они принесли в копилку Краснодара 52 золотые медали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Переход учреждения в статус школы олимпийского резерва даст возможность участвовать в федеральных программах по развитию спорта, увеличивать число воспитанников, повышать зарплату тренерскому составу.

Среди воспитанников почетное звание «Мастер спорта России международного класса» по боксу имеют Муслим Гаджимагомедов, Екатерина Молчанова, по кикбоксингу - Марина Попова. 8 человек - мастера спорта России, 31 - кандидаты в мастера спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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