В Сочи полицейские задержали мужчин, которые представлялись сотрудниками Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-02T12:09:32+03:00

Они находили нарушения в магазинах, а потом требовали от хозяев торговых точек деньги

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Лазаревского района Сочи обратился местный предприниматель. Он рассказал, что трое неизвестных мужчин пришли к нему торговый павильон и представились сотрудниками Роспотребнадзора. Он проверили соблюдение в магазине прав потребителей. Выявив нарушения, они предложили заявителю за 10 тысяч рублей не привлекать его к ответственности. При этом предъявленные проверяющими удостоверения вызвали у заявителя сомнение.

- Сотрудники полиции застали троих мужчин в возрасте от 24 до 33 лет в магазине. Они отказались предъявить полицейским паспорта. Один из них попытался убежать, но его задержали. В отношении правонарушителей составили административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань».

Задержанные работники общественной организации и не являются сотрудниками Роспотребнадзора. У них не было никаких полномочий на осуществление проверок. Вскоре установили их причастность еще к 4 фактам противоправной деятельности. Сумма общего ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU