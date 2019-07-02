2019-07-02T12:46:32+03:00
Общество

В Краснодаре проработают возможность строительства корпуса к гимназии № 33

Площадь территории образовательного учреждения позволяет это сделать
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В кубанской столице проработают строительство корпуса к гимназии № 33 Эту задачу глава города поставил во время встречи с жителями Западного округа. Также на мероприятии обсудили продолжение благоустройства зеленых территорий по улицей Дальней и создание многофункциональной спортивной площадки на Строителей.

Площадь территории школы №33 достаточна для того, чтобы разместить на ней дополнительный корпус, который можно было бы соединить с основным переходной галереей. Глава города поручил проработать эту возможность и если, участок действительно большой, начинать подготовку к проектированию.

- Обсудили вопросы, связанные с развитием коммунальной и спортивной инфраструктуры. Жители многоэтажки по улице Свободы обратились с просьбой построить в их дворе дополнительные канализационные колодцы. Также рассмотрели возможность продления зеленой зоны по Дальней до им. Тургенева. В 2017 здесь благоустроили бульвар «Дальний», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Жители улицы Строителей попросили обновить спортивную площадку рядом с домом № 7. Она давно пришла в негодность. Ее планируется реконструировать и сделать здесь многофункциональный спортивный комплекс под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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