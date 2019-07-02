Сразу 15 сотрудников полиции на Кубани может оказаться под следствием за использование служебного транспорта

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-02T12:54:52+03:00

Проверка выявила износ "воронков" на 31 тысячу рублей, а на них не преступников ловили

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Пятнадцать высокопоставленных сотрудников отдела полиции по Курганинскому району Краснодарского края могут стать фигурантами уголовного дела за растрату и злоупотребление служебными полномочиями. Заместителю начальника - начальнику полиции ОМВД подполковнику полиции Дмитрию Анискину, заместителю начальника отдела - начальнику СО ОМВД подполковнику юстиции Сергей Козину, начальнику тыла ОМВД подполковнику внутренней службы Юрию Рыжову, заместителю начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД подполковнику полиции Денису Буренко, начальнику ОГИБДД ОМВД подполковнику полиции Александру Дупленко, командиру ОВ ДПС ГИБДД ОМВД капитану полиции Сергею Лудилину, начальнику ОУУПиПДН ОМВД подполковнику полиции Давиду Кардашяну, заместителю начальника ОУУПиПДН ОМВД подполковнику полиции Виктору Голубу, начальнику ОУР ОМВД майору полиции Дмитрию Храмову, старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД майорам полиции Дмитрию Хитрову, Николаю Шведову, старшим следователям СО ОМВД майорам юстиции Алексею Алексееву, Виталию Гладченко, следователю СО ОМВД старшему лейтенанту юстиции Дмитрию Салькову, инспектору ОР ППСП ОМВД старшему лейтенанту полиции Игорю Захарову вменяют в вину использование служебного транспорта не для поимки преступников.

- Они причинили износ автомобилей на 31778,02 рубля, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Выезды не фиксировались должным образом.

Ущерб правоохранители возместили. Однако материалы проверки уже поступили в следственный отдел по Лабинскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу на полотдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU