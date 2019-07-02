2019-07-02T12:45:01+03:00
Происшествия

На Кубани полицейский получил травму плеча, упав через собаку

Инцидент произошел у него дома
Александра ПОДУШКО
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На Кубани полицейский получил травму плеча, упав через собакуНа Кубани полицейский получил травму плеча, упав через собакуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Необычный случай произошел с правоохранителем из поселка Белая Глина в прошлое воскресенье. Молодой человек отдыхал в свой законный выходной дома. Решил выйти во двор, не заметил там собаку, зацепился за нее и упал. Хорошо, что это произошло по месту жительства парня, а не во время несения службы.

Как удалось узнать "КП" - Кубань", в ОМВД по Белоглинскому району 30 июня 2019 года в 15:55 поступило сообщение от дежурной медсестры центральной районной больницы. Девушка рассказала, что к ним в отделение поступил 21-летний младший сержант полиции.

Парень, проживающий в поселке Белая Глина, не заметил пса, споткнулся об него и упал. В итоге у него перелом правого плечевого сустава, с которым его и доставили в медицинское учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, подтвердили, что такой инцидент произошел 30 июня. Сейчас парень лечится и идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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