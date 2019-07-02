2019-07-02T13:09:30+03:00
Здоровье

В Краснодаре в перинатальном центре родился 50-тысячный ребенок

На свет появилась девочка
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав краяФото: минздрав края
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Медики Краевого перинатального центра приняли сложные роды у жительницы Славянска-на-Кубани. На свет появилась девочка, весом 2,6 килограмма и ростом 48 сантиметров. Она стала 50 тысячным ребенком. Сейчас девочка и ее мама выписаны из стационара и находятся дома.

- В перинатальном центре на базе ДККБ оказывается медицинская помощь женщинам, с осложненным течением беременности, родов или послеродового периода, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Кубани.

Здесь сразу же после рождения недоношенные, в том числе, с низкой и экстремально низкой массой тела, и дети с заболеваниями получают высокотехнологичную помощь на уровне европейских перинатальных технологий.

В крае сейчас есть 3 таких перинатальных центра: два в Краснодаре и один в Сочи.

Напомним, в Краснодаре в больнице скорой медпомощи отремонтировали и расширили операционный блок. На это было выделено около 5,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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