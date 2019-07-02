В Анапе парень на мопеде сбил 44-летнюю женщину
1 июля около 11:00 на Пионерском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 24-летний молодой человек без прав гнал на мопеде «Хонда Дио». Он не уступил дорогу и наехал на 44-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
У водителя мопеда имелись признаки опьянения, ему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако молодой человек отказался.
В результате 44-летняя женщина с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Краснодарского края 1 июля зафиксировано 17 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 4 наезда на пешеходов, в них 4 человека были травмированы.
ИСТОЧНИК KP.RU