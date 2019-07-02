В Анапе парень на мопеде сбил 44-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-02T13:31:20+03:00

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1 июля около 11:00 на Пионерском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 24-летний молодой человек без прав гнал на мопеде «Хонда Дио». Он не уступил дорогу и наехал на 44-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

У водителя мопеда имелись признаки опьянения, ему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако молодой человек отказался.

В результате 44-летняя женщина с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 1 июля зафиксировано 17 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 4 наезда на пешеходов, в них 4 человека были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU