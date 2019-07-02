В Сочи принялись за фотографов-живодеров

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-02T13:51:37+03:00

За время рейда были изъяты маленькая львица, яванская макака и два попугая ара

Изменить размер текста: A A

На курорте начала работу межведомственная рабочая группа по мониторингу мест, где предлагают сфотографироваться с животными. Такое поручение дал глава города Анатолий Пахомов.

- В группу вошли представители департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи, управления ветеринарии, УВД и Росприроднадзора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В первый же день работы проверки на территории Адлерского района выявили фотографов, которые работали с экзотическими животными без необходимых документов.

У нарушителей отобрали маленькую львицу, яванскую макаку и двух попугаев ара. Были составлены протоколы об административных правонарушениях. Все животное помещены в специализированные организации города на временное содержание.

На территории Кубани активно взялись за фотографов-живодеров, которые с целью наживы издеваются над животными. Подобные группы мониторинга появились в Анапе и Геленджике.

ИСТОЧНИК KP.RU