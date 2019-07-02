В «Сочи Парке» в День семьи, любви и верности установят цветочное сердце

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-02T14:04:48+03:00

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Запечатлеть особенное настроение можно будет в фотозоне на фоне огромного сердца, декорированного сотнями цветов. На Аллее огней установят еще одну яркую объемную фотозону в виде замка. Здесь каждая гостья может почувствовать себя принцессой, примерив роскошное платье и корону, а ее спутник – рыцарем с щитом и мечом. Каждая пара получит из рук короля специальный документ - именную клятву в любви и верности.

Посетители «Сочи Парка» смогут оценить новинки сезона - выставку роботизированных динозавров «Дино Клуб», площадку с интерактивными играми и водную спрейзону «Солнечный риф» с аквакачелями, лабиринт страха. Кстати, появление еще одного аттракциона ожидается в августе. По расписанию в праздничный день пройдут анимационные, иллюзионные и магические шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад, мастер-классы.

Фото: "Сочи Парк"

«Сочи Парк» работает с 10.00 до 22.00. Подробная афиша мероприятий на сайте sochipark.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU