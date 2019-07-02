2019-07-02T14:30:05+03:00
Общество

В Краснодаре повысили проезд на общественном транспорте

Теперь одна поездка в трамвае, автобусе и маршрутке будет стоить 28 рублей
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Поездки на общественном транспорте в кубанской столице стали дороже на два рубля.

- Изменения тарифа вступают в силу с 8 июля, - рассказал директор трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев.

В КТТУ объясняют необходимость повышения цен инфляцией в стране и ежегодным ростом цен на ресурсы.

Инфографика: krd.ru

Инфографика: krd.ru

- Это плюс два рубля, - отметили в мэрии.

За счет повышения цен на проезд предприятие-перевозчик рассчитывает "залатать" имеющиеся дыры в бюджете, повысить на 7 процентов зарплату водителям и на 5 процентов - кондукторам. Заработная плата рабочим повысится на 4,3 процента. А вот руководства предприятия повышение не коснется, обещают в КТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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