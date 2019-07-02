2019-07-02T16:03:15+03:00
Общество

В Краснодаре благоустроят бульвар Симферопольский

Зеленая зона находится в Комсомольском микрорайоне
Ева Мур@kp_kuban
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Работы уже начались. Фото: krd.ruРаботы уже начались. Фото: krd.ru
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В Краснодаре планируют благоустроить бульвар, расположенный от улиц Сормовской до Уральской - Симферопольский. По проекту здесь собираются постелить новый асфальт, поставить лавочки, заменить бордюры, а также проложить велодерожку.

Недавно с территории бульвара демонтировали гаражи, подстригли деревья и спилили старую и сухую растительность. Свежезавезенный чернозем будет питать около 100 новых деревьев - каштанов, катальп и хвойников. А вскоре здесь появятся новые газоны.

Кстати, в этом году в Краснодаре по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» обустроят 6 зеленых зон — 4 сквера («Фестивальный», «Садовый», «Пограничников», «Студенческий») и 2 бульвара («Гагаринский» и «Офицерский»). Сейчас все запланированные работы в самом разгаре. Завершить и заново презентовать жителям их планируют в сентябре - ко Дню города Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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