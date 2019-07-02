2019-07-02T17:18:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре во дворе медколледжа умер отец абитуриентки

Мужчине стало плохо с сердцем
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Мужчина скончался прямо в очереди.Мужчина скончался прямо в очереди.
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Трагедия случилась днем во вторник, 2 июля, во дворе Краснодарского базового медицинского колледжа. В учебном заведении сегодня был ажиотаж - началась приемная кампания. Сотни абитуриентов с документами в руках стояли у входа и ждали своей очереди.

- В какой-то момент одному из мужчин, который пришел вместе с дочерью-абитуриенткой схватился за сердце. Из-за жары ему стало плохо и он упал в обморок, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник.

По словам очевидцев, приехали медики, которые пытались реанимировать мужчину, но не смогли.

- Он умер из-за сердечного приступа. Прямо в очереди, - добавляет источник.

Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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