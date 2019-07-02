2019-07-02T17:03:06+03:00
Происшествия

В Краснодаре пропала 18-летняя Вероника Меньшикова

Девушку ищут с 14 июня
Ева Мур@kp_kuban
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Вероника пропала 14 июняВероника пропала 14 июня
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Добровольцы "Лиза Алерт" распрострянили объявление об очередном розыске 18-летней девушки Вероники Меньшиковой. Она пропала в Краснодаре 14 июня. С этого дня девушка не выходит на связь с родными.

Вероника была одета предположительно в синие джинсы, футболку и красные замшевые кроссовки. При себе имела черную сумочку через плечо, на цепочке.

Ее приметы: рост 158 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, ниже лопаток, глаза голубые.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Вероники позвоните по телефону +7 960 495-38-95.

Напомним, в Майкопе по-прежнему ничего неизвестно о том, куда исчезла 16-летняя школьница Даша Шопина. На поиски подростка вышел почти весь город, поисковики прочесали все окрестности, но следов пребывания девочки так и не нашли. Полиция Адыгеи объявила вознаграждение за информацию о Даше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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