2019-07-02T17:35:23+03:00
Общество

Кубанцы стали реже одалживать на покупки

Количество потребительских кредитов снизилось на 3,4 процента
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: sbankom.comФото: sbankom.com
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Бюро кредитных историй посчитало количество потребительских кредитов, выданных жителям Краснодарского края. Оказалось, что за январь-май их число снизилось на 3,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным организации, попросили в долг кубанцы 280,6 тысяч рублей, тогда как 290,4 тысяч рублей ими было получено от банков в 2018 году.

Однако свою "бронзовую" позицию по стране по объемам потребкредитования Кубань все равно сохранила. На первом ожидаемо оказались столица страны (343,3 тыс.) и Московская область (317,2 тыс.). В тройке позади нас - Башкортостан (266,7 тыс.), Татарстан (249,8 тыс.) и Свердловская область (243,4 тыс.).

В НБКИ считают, что снижение количество выданных кредитов скорее всего связано с более требовательным отношением кредитных организаций к своим клиентам, пишет «Юг Times».

ИСТОЧНИК KP.RU

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