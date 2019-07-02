Смертельные игры: На Кубани в ДТП погибли юные водитель и пассажир

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-02T18:02:03+03:00

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Смертельное происшествие случилось сегодня ночью, 2 июля, на улице Ленина в Краснодаре.

- 21-летний водитель и его 19-летний пассажир двигались на ВАЗ-2106 затеяли игры на дороге с другими автомобилями. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, - сообщают kubnews.

Оба молодых человека, находящиеся в салоне "Жигулей", от полученных травм скончались на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, еще одно громкое происшествие в Краснодарском крае закончилось благополучно. В Анапе парапланерист не справился с ветром и упал в море. Мужчину вытащили из воды курортники, которые были неподалеку от места ЧП. Оказывается, пилот попытался сесть на берег под склоном и уходил в море, чтобы сбросить высоту для посадки, но не рассчитал. Мужчина сел на воду в 30 метрах от берега. Минут пять парапланерист сражался с морской пучиной сам. А после на помощь к нему приплыли отдыхающие.

ИСТОЧНИК KP.RU