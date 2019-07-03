2019-07-03T07:15:46+03:00
Общество

В Краснодарском крае стартовал IV конкурс в области качества «Сделано на Кубани»

Заявки от компаний принимаются до 13 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Конкурс «Сделано на Кубани» проводится по инициативе губернатора края. Для претендентов предусмотрены три номинации – «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения».

- В краевые фонды поддержки малого и среднего предпринимательства уже обратились 45 победителей прошлых конкурсов. Компании получили займы по заниженной процентной ставке, инжиниринговые услуги, поручительство, содействие в поиске иностранного партнера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже стартовал IV конкурс в области качества «Сделано на Кубани». Заявки от компаний принимаются до 13 сентября. Подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте департамента, а также на официальном сайте конкурса product-of-kuban.ru.

Напомним, здравницы Кубани вошли в ТОП-100 российского рейтинга инвестпривлекательности. В первой десятке комплекс «Знание» в Сочи и корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг» в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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