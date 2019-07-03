В Новороссийске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-03T07:37:19+03:00

Он хотел вынести из магазина товар, не оплатив его

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В Новороссийске наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по сигналу «Тревога» в один из магазинов самообслуживания. Выяснилось, что здесь мужчина предпринял попытку вынести из торгового объекта неоплаченный товар.

При проверке по базе данных сотрудники Росгвардии установили личность злоумышленника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний житель Крымского района.

- Он, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (Грабеж), скрылся от правоохранительных органов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства его передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU