СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-03T08:12:29+03:00

Между Армавиром и Адлером начнет курсировать «Ласточка» Фото: Тимур ХАНОВ

Пригородное железнодорожное сообщение планируют запустить уже в декабре этого года

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- Данный вопрос несколько лет прорабатывался комитетом совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, региональной энергетической комиссией, филиалом ОАО "РЖД" Северо-Кавказская железная дорога и администрациями муниципалитетов Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЗСК.

Соглашение о запуске нового пригородного железнодорожного маршрута «Армавир - Курганная - Белореченская - Туапсе - Адлер» уже подписано. Начать перевозки пассажиров планируют с 8 декабря этого года.

Сейчас в сторону Черноморского побережья «Ласточки» ходят из Краснодара, Ростова-на-Дону и Майкопа.

Напомним, в Краснодаре повысили проезд на общественном транспорте. Теперь одна поездка в трамвае, автобусе и маршрутке будет стоить 28 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU