2019-07-03T08:39:35+03:00
Здоровье

В Сочи хирурги удалили у женщины опухоль объемом 14 литров

Это новообразование практически заполнило ее брюшную полость
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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В гинекологическое отделение краевой больницы №4 Сочи обратилась 44-летняя местная жительница. Она жаловалась на опухоль яичника. Диагностика показала, что новообразование практически заполнило всю брюшную полость.

Во время дооперационного обследования обнаружили также тромбоз и тромбоэмболия мелких ветвей легочных артерий. Это могло привести к серьезным последствиям во время операции. Поэтому женщину подлечили и только после стабилизации состояния назначили операцию.

- В течение двух часов хирурги проводили резекцию опухоли, в которой скопилось почти 14 литров жидкости. Операция прошла успешно. Через несколько дней пациентку выписали, и она вернулась домой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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