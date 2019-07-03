2019-07-03T09:13:23+03:00
Общество

СК России развивает систему кадетского образования

Пока в Краснодарском крае есть только один кадетский класс, который открылся в прошлом году
Александра ПОДУШКО
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Фото: mbousosh36.my1.ruФото: mbousosh36.my1.ru
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Сейчас существуют три вида профильного обучения: кадетские классы, кадетские корпуса и академии СК РФ. Первые - классы, полностью финансируются муниципальной властью, однако сотрудники СК принимают непосредственное участие в организации и проведении занятий. А кадетские корпуса и академии уже полностью финансируются СК РФ.

В Краснодарском крае существует пока только один кадетский класс. Он находится Усть-Лабинском районе в средней общеобразовательной школе №36. Ведомство подписало договор с учреждением в мае прошлого года.

- Кадетские классы сейчас самый распространенный вид профильного обучения. Чтобы туда попасть ребятам предлагают сдать экзамены по истории, обществознанию и русскому языку. В СК рекомендуют начинать обучение с 8 класса. Но здесь учатся как в обычных школьных, здесь лишь изучают дополнительные дисциплины, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

В корпусах кадеты живут в кубриках и соблюдают распорядок дня. По мнению педагогов, строгий режим помогает улучшить дисциплинированность учащихся и сложить у них верное представление о будущей профессии. Попасть сюда намного трудней. Здесь сдают уже шесть вступительных испытаний: русский язык, математику, английский язык, историю, физическую подготовку, психологическое тестирование. Также кандидаты проходят специальное медицинское обследование.

Существует самый главный кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Александра Невского, который находится в Москве. На Кубани таких корпусов от СК нет. Но парни и девушки из Краснодарского края могут сюда попасть, пройдя необходимые испытания.

После такого образования ребята легко поступают в академии - Московская академия СК России и Санкт-Петербургская академия СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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