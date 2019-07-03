2019-07-03T09:19:47+03:00
Звезды

В Краснодаре откроется выставочный проект «Заводь»

Увидеть картины жители и гости города смогут с 6 по 7 июля
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба выставочного залаФото: пресс-служба выставочного зала
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В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет выставка «Заводь».

В экспозицию включены шедевры из фондов Выставочного зала, ранее не выставлявшиеся: творения Евгения Цея и Михаила Архангельского, Павла Мартыненко, Ивана Дубяги, Алексея Паршкова, Натальи Зайцевой и других.

Также представлены работы из коллекций художников: Дмитрия Прокоповича, Тенгиза Шамова, Дарьи Тоцкой, Софии Кузнецовой, Яны Алалыкиной.

Выставка посвящена Краснодару. Художники передали на своих полотнах все прелести города – тихую и глубокую реку Кубань, зеленые аллеи, залитые солнцем дворики, заводи.

- Из этого, кажется, и взошла кубанская живописная школа. Ее черты в непрерывном развитии позволяют отслеживать подобные выставочные проекты, в которых работы 1970-х и 1980-х в стилистике южного авангарда перекликаются с современными краснодарскими полотнами, - прокомментировали в пресс-службе выставочного зала.

Кураторы проекта – искусствоведы, историки, Дарья Тоцкая, Павел Власенко.

Выставка «Заводь» пройдет на площадке Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств с 6 по 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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