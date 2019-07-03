2019-07-03T09:40:10+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 3 июля 2019: В Новороссийске холоднее, чем в Анапе

Самого высокого значения температура воды достигла в Джубге и Сочи
Александра ПОДУШКО
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Температура воды в Черном море 3 июля 2019: В Новороссийске холоднее, чем в АнапеТемпература воды в Черном море 3 июля 2019: В Новороссийске холоднее, чем в АнапеФото: Архив "КП"
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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 3 июля.

3 июля температура воды в Туапсе и Сочи составляет +25,2 градусов, а в Джубге на 0,6 градуса теплее. В Геленджике термометры показывают отметку в 24 градуса. А в Новороссийске и Анапе заплывы очень освежают - там вода 22,9 и 23,9 градусов соответственно.

В среду на пляжах Азовского побережья в Темрюке водичка поднялась до отметки 25,2 градусов, Приморско-Ахтарске и Ейске море стало холоднее – 23,2 градуса тепла.

На Азовском побережье днем до +34 градусов, местами до +36. На Черноморском побережье без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +30, местами в Туапсинском районе до +33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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