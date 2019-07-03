2019-07-03T09:46:17+03:00
Происшествия

Краснодарский депутат ЗСК подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Он подписал своей помощнице табели учета рабочего времени, зная, что она в отпуске
Александра ПОДУШКО
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Краснодарский депутат ЗСК подозревается в злоупотреблении должностными полномочиямиКраснодарский депутат ЗСК подозревается в злоупотреблении должностными полномочиямиФото: Архив "КП"
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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении депутата ЗСК. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ).

В октябре 2012 года мужчина стал депутатом ЗСК пятого созыва, а его дочь в ноябре этого же года была принята его помощником. В мае 2013 года подозреваемый решил воспользоваться своим служебным положением.

- По версии следствия, его дочь в летний период с 2013 по 2015 года выезжала за пределы страны. Сотрудники ведомства, не зная о преступных намерениях депутата, вносили в табели учета рабочего времени недостоверные сведения Подозреваемый подписал эти документы, а после они были переданы в финансовый отдел ЗСК, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате родственнице депутата незаконного была начислена зарплата на общую сумму свыше 68 тысяч рублей.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливается имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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