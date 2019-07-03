2019-07-03T10:09:35+03:00
Спорт

В Краснодаре проходят межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Открытие мероприятия состоялось 2 июля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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За звания лучших в пожарно-спасательном спорте борются сотрудники МЧС со всей страны. Соревнования начались 1 июля и закончатся 6 июля. Мероприятие приурочено к 370-летию со дня образования пожарной охраны в России, которое ведомство отмечает в 2019 году. В таком масштабе состязания проходят раз в три года.

Официальное открытие прошло 2 июля на территории стадиона пожарно-спасательной части № 22 Главного управления МЧС России по краю.

- Участникам еще предстоит преодолеть полосу с препятствиями, пожарную эстафету и боевое развертывание. Соревнования проходят на базе двух стадионов - Кубанского государственного аграрного университета и пожарно-спасательной части № 22, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Победителей определят как в командном, так и в личном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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