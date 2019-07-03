В станице Старокорсунской Краснодара до конца октября благоустроят сквер «Прохладный»
В станице Старокорсунской Краснодара до конца октября благоустроят сквер «Прохладный». Возможность привести в порядок эту территорию появилась благодаря экономии средств городского бюджета.
Сквер «Прохладный» - это массив зеленых насаждений площадью 3,6 гектаров. В нем находится мемориал в честь жителей станицы, погибших в годы ВОВ. К 75-летию Победы его также отремонтируют и приведут в порядок.
- Благоустройство самого сквера будут делать поэтапно. В этом году стартует первый этап - обновят треть сквера или 1 гектар территории. Здесь появится детский городок и спортивная площадка с прорезиненным покрытием, велодорожка, новые тротуары. Также создадут систему уличного освещения из 23 фонарей и установят 22 садовых дивана, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU