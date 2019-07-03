2019-07-03T10:16:37+03:00
Общество

В станице Старокорсунской Краснодара до конца октября благоустроят сквер «Прохладный»

Здесь создадут систему уличного освещения из 23 фонарей, а также установят 22 садовых дивана
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В станице Старокорсунской Краснодара до конца октября благоустроят сквер «Прохладный». Возможность привести в порядок эту территорию появилась благодаря экономии средств городского бюджета.

Сквер «Прохладный» - это массив зеленых насаждений площадью 3,6 гектаров. В нем находится мемориал в честь жителей станицы, погибших в годы ВОВ. К 75-летию Победы его также отремонтируют и приведут в порядок.

- Благоустройство самого сквера будут делать поэтапно. В этом году стартует первый этап - обновят треть сквера или 1 гектар территории. Здесь появится детский городок и спортивная площадка с прорезиненным покрытием, велодорожка, новые тротуары. Также создадут систему уличного освещения из 23 фонарей и установят 22 садовых дивана, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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