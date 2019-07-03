2019-07-03T10:28:06+03:00
Происшествия

В Кавказском районе задержали закладчика наркотиков

Запрещенное вещество злоумышленник приобрел в Интернете
Александра ПОДУШКО
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В Кавказском районе задержали закладчика наркотиковВ Кавказском районе задержали закладчика наркотиковФото: Архив "КП"
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Сотрудники полиции Кавказского района оперативным путем получили информацию о причастности 31-летнего мужчины к незаконному сбыту наркотиков в Кропоткине, а также о местах тайниковых закладок.

Правоохранители осмотрели указанные адреса, и нашли там три свертка из полимерной изоляционной ленты с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон общей массой более 1 грамма.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что купил вещество в Интернете.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 20 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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