В Сочи бывший госслужащий нарушил закон о противодействии коррупции
Прокуратура Сочи провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что бывший госслужащий Управления Росреестра по краю не указал сведения о предыдущем месте работы в момент трудоустройства в частную организацию.
- По этой причине организация не направила уведомление о заключении трудового договора с лицом, замещавшим должность государственного служащего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура района вынесла в адрес генерального директора организации представления об устранении нарушений. В результате с бывшим государственным служащим был расторгнут трудовой договор.
ИСТОЧНИК KP.RU