2019-07-03T10:35:54+03:00
Происшествия

В Сочи бывший госслужащий нарушил закон о противодействии коррупции

За это его уволили с нового места работы
Александра ПОДУШКО
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В Сочи бывший госслужащий нарушил закон о противодействии коррупцииВ Сочи бывший госслужащий нарушил закон о противодействии коррупцииФото: Архив "КП"
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Прокуратура Сочи провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что бывший госслужащий Управления Росреестра по краю не указал сведения о предыдущем месте работы в момент трудоустройства в частную организацию.

- По этой причине организация не направила уведомление о заключении трудового договора с лицом, замещавшим должность государственного служащего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура района вынесла в адрес генерального директора организации представления об устранении нарушений. В результате с бывшим государственным служащим был расторгнут трудовой договор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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